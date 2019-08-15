2019/08/15 | 19:57

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الأخبار المحلية

الخميس 15 أغسطس 2019 | 07:40 مساءً | عدد القراءات : 24

بحادث مأساوي..



مصرع رجل وولديه في كركوك

بغداد/..



لقي رجل وولداه مصرعهم في حادث مأساوي في نهر بمحافظة كركوك.

وقال مصدر محلي في تصريحات صحفية، "ان شخصاً تعرض للغرق اثناء السباحة في نهر بقرية نوروز في ناحية قادر كرم بكركوك".

واضاف، "وخلال محاولة شقيقه ووالده انقاذه تعرضاً ايضا للغرق ولقي الثلاثة مصرعهم، وتم انتشال جثثهم من النهر.

وبين ان الاشخاص الثلاثة من اهالي ناحية ليلان في كركوك.

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