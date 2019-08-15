شرطة البصرة تعتقل متهماً بقتل شاب رمياً بالرصاص

2019/08/15 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات شرطة البلدة الأولى في محافظة البصرة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب عشريني رمياً بالرصاص.

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