نائب عراقي يكشف عن الجهة المتورطة في حادث معسكر الصقر

2019/08/15 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق حسن سالم، الخميس، اصابع الاتهام الى واشنطن، بقصف المعسكرات في العراق، آخرها معسكر الصقر، مشيرا الى ...

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