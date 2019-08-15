11 مدربا للمنتخب العراقي خلال 5 سنوات و”الحبل عالجرار” ..نتائج مبعثرة في كل بطولة!!!

2019/08/15 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق لا يزال المنتخب الوطني العراقي يعاني تراجعا في الاداء وتخبطا في تحقيق النتائج على الرغم من الاموال التي تصرف لجلب المدربين واخرى ترصد لاستقطاب اللاعبين المحترفين الا ان النتائج لم تختلف كثيرا سوى تحقيق فوز مبعثر هنا وهناك في كل بطولة من دون تحقيق لقب.وعلى مدار خمس سنوات استبدل الاتحاد العراقي […]

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