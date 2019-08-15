خالد فارس - مقاربة الأمة والحداثة (2/3)

2019/08/15 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_فارس 2. مقاربة الامة والحداثة (2/3): العنوان الفرعى: الاقتصاد ضرورة والسياسة حرية (الأمم فى الإشتراكية).السياسة ضرورة والاقتصاد حرية (الأمم فى الرأسمالية).قضية الامم الحديثة بين الضرورة والحرية؟هل الانسان (حيوان سياسى: أرسطو؟) أم (انسان العمل: ماركس؟)فى المقالة السابقة تطرقنا الى موضع الامة من خلال مقاربة فكرة الامة الامريكية.

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