2019/08/15 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #خالد_فارس 2. مقاربة الامة والحداثة (2/3): العنوان الفرعى: الاقتصاد ضرورة والسياسة حرية (الأمم فى الإشتراكية).
السياسة ضرورة والاقتصاد حرية (الأمم فى الرأسمالية).
قضية الامم الحديثة بين الضرورة والحرية؟هل الانسان (حيوان سياسى: أرسطو؟) أم (انسان العمل: ماركس؟)فى المقالة السابقة تطرقنا الى موضع الامة من خلال مقاربة فكرة الامة الامريكية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد فارس - مقاربة الأمة والحداثة (2/3)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السياسة ضرورة والاقتصاد حرية (الأمم فى الرأسمالية).
قضية الامم الحديثة بين الضرورة والحرية؟هل الانسان (حيوان سياسى: أرسطو؟) أم (انسان العمل: ماركس؟)فى المقالة السابقة تطرقنا الى موضع الامة من خلال مقاربة فكرة الامة الامريكية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد فارس - مقاربة الأمة والحداثة (2/3)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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