فلورنس غزلان - الثقة العمياءبمشايخ وعلماء السلاطين تودي للهاوية

2019/08/15 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلورنس_غزلان الثقة العمياء بمشايخ وعلماء السلاطين تودي للهاوية:ــكيف نثق بفتاوى لعلماء ومشايخ جميعهم دون استثناء يفعل مايُملى عليه من سلطانه أو رئيسه أو ملكه ويضرب بسيف ذاك القابض زمام السياسة وزمام رقبته ورقاب الشعب معا؟ ودون استعراض لمشايخ في السعودية ، سوريا، مصر ، لبنان، ايران ، باكستان، المغرب ...الخ ودون تسمية تجدون أن فتاويهم تتناسب طرداً مع مايخدم بقاء وتكريس سلطة هذا الرئيس أو ذاك الحاكم.ولا يخال......

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