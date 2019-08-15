طلعت رضوان - التقسيم الناصرى للأنظمة العربية

2019/08/15 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان التقسيم الناصرى للأنظمة العربيةطلعت رضوان فى عهد حكم عبدالناصرانتشرتْ الكتابات التى روّجتْ لمقولة أنّ الأنظمة العربية تنقسم إلى (رجعية) و(تقدمية) ورأس هيكل الأهرامى الكتيبة (المُـثقفة) التى روّجتْ لذلك التقسيم..وارتبط هذا التقسيم..وتوازى معه تكريس (عروبة مصر) وعندما أثارتوفيق الحكيم موضوع (مصرية مصر..وأنّ مصرليست عربية) ردّ عليه الماركسى الكبيرد.عبدالعظيم أنيس..وقال له: أنت تــُـذكرنا ......

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