2019/08/15 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بماذا طالب الحلبوسي من أبناء الأنبار (فيديو)

الخميس

15

أب

2019 :

08:02 pm

22

الحلبوسي طالب أيضاً أبناء الأنبار بعدم السماح لبعض السياسيين

للمتاجرة بهم سياسياً وإنتخابياً والتحدث بإسم المكون والطائفة ،

محملاً إياهم مسؤولية ماحصل من مآسي في المحافظة في السنوات الماضية..

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بماذا طالب الحلبوسي من أبناء الأنبار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بماذا طالب الحلبوسي من أبناء الأنبار (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).