2019/08/15 | 20:17

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الحلبوسي لشيوخ ووجهاء الانبار : نأمل ألا تعود الأيام الماضية التي تسببت بالدمار والخراب للمحافظة

أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن أمله ألا تعود الأيام

الماضية التي تسببت بالدمار والخراب لأبناء الأنبار ، ودعا لدى

زيارته المحافظة القوات الأمنية إلى اليقظة والحذر .

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