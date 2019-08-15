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لماذا استقال اتحاد كرة القدم العراقي


لماذا استقال اتحاد كرة القدم العراقي
2019/08/15 | 20:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هادي جلو مرعي

كان خروج المصريين من كأس أمم افريقيا التي حصلوا عليها لسبع مرات صادما، فالفريق يضم خيرة اللاعبين المحليين...

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