لماذا استقال اتحاد كرة القدم العراقي

2019/08/15 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هادي جلو مرعي

كان خروج المصريين من كأس أمم افريقيا التي حصلوا عليها لسبع مرات صادما، فالفريق يضم خيرة اللاعبين المحليين...

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