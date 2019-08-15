وكالة اميركية تكشف خفايا علاقة العراق والكويت: المصالح المتداخلة تحكم

2019/08/15 | 20:18

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سومر نيوز: بغداد..



تزامناً مع الذكرى السنوية للاجتياح العراقي للكويت، سلط تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الضوء...

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