قوات الكيان تقتحم المسجد الأقصى بعد عملية طعن بالقدس

2019/08/15 | 20:20

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اقتحم جنود قوات الكيان الصهويني باحات الحرم القدسي، بعد وقت وجيز من تنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي

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