السلطات اليابانية تنصح نصف مليون شخص بترك مناطقهم

2019/08/15 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

نصحت السلطات اليابانية، أكثر من نصف مليون شخص بترك مناطقهم مؤقتا، مع اشتداد العاصفة المدارية "كروسا" التي وصلت إلى البر وتسببت بإلغاء

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