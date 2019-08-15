بالوثائق .. قرار يخص طلبة السادس العلمي للراغبين بالدراسة خارج العراق

2019/08/15 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويضمن القرار بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير التعليم العالي "تقليل معدل السادس العلمي (الاحيائي) المطلوب من قبل وزارة التعليم العالي (٧٥ بدلاً من ٨٠) لغرض دراسة كليات المجموعة الطبية (طب عام - طب الاسنان - الصيدلة) خارج العراق ومن ضمن أي جامعة من جامعات النفقة الخاصة".وأضاف البيان كما تم "تقليل معدل السادس العلمي الفرع التطبيقي (٨٠ بدلاً من ٨٥) لغرض دراسة كليات المجموعة الطبية (طب عام - طب الاسنان - الصيدلة) خارج العراق ومن ضمن أي جامعة من جامعات النفقة الخاصة".وتابع، البيان كم يتم "فتح ملف دراسي لأي معدل كان ولكل فرع (السادس العلمي فرع الأحيائي - التطبيقي) شرط أن يكون قبول من أحد جامعات ضمن دليل شنغهاي تحديد أول ٥٠٠ جامعة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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