ضبط وإتلاف ثلاث برادات طماطم ممنوعة الاستيراد بمنفذ الشيب

2019/08/15 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،الخميس، ضبط وإتلاف ثلاث برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في الشيب الحدودي، وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بإشراف لجنة ممثله من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والامن الوطني والبحث والتحري تم اتلاف حمولة ثلاث بردات من محصول الطاطم الممنوع استيرادها في منفذ الشيب الحدودي، في […]

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