2019/08/15 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية التركية، الخميس، أن ميزانية البلاد حققت فائضًا في يوليو/ تموز الماضي بلغ مقداره 9.9 مليار ليرة (1.78 مليار دولار).

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول معطيات الميزانية لشهر يوليو 2019.

وأشار البيان أن عوائد الميزانية خلال يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 51.1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 93.4 مليار ليرة (16.74 مليار دولار)، في حين ازدادت نفقات الميزانية للفترة المذكورة بنسبة 37.6 في المئة وبلغت 83.5 مليار ليرة (14.96 مليار دولار).

وأضاف البيان أن عوائد الميزانية في فترة يناير/ كانون الثاني- يوليو/ تموز من العام الحالي ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 496.4 مليار ليرة (88.96 مليار دولار)، كما ازدادت نفقات الميزانية للفترة نفسها بنسبة 22.7 في المئة وبلغت 565.1 مليار ليرة (101.27 مليار دولار).

وأوضح البيان أن فترة يناير/ كانون الثاني- يوليو/ تموز شهدت عجزًا في الميزانية بلغ 68.7 مليار ليرة (12.3 مليار دولار).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميزانية التركية تحقق فائضًا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميزانية التركية تحقق فائضًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).