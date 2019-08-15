المنافذ تعلن ضبط عجلة تسببت بهدر للمال العام في طريبيل

2019/08/15 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

ه‍يأة المنافذ الحدودية عن ضبط عجلة محملة بحجر تغليف واجهات تم التلاعب بوصفها

مما سببت هدرا للمال العام في منفذ طريبيل

الحدودي.

وأوضحت

الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تم ذلك بعد إكمال

معاملاتها الكمركية والترسيم داخل الحرم الكمركي، اذ تمكنت شعبة البحث والتحري،

وعند بوابة الخروج من ضبط العجلة وتشكيل فريق كشف من الدوائر العاملة ذات الاختصاص

تبين بعد تدقيق المعاملة أن الحجر المحمل (حجر خام مقطع ومهذب وكتل)”.

وبينت

“أي أن ترسيم ما تم التلاعب به 100$دولار للطن الواحد ولكن كان الواجب دفع

مبلغ 200$دولار للطن الواحد وفق الحمولة الحقيقية لذا عدم تطابق البضاعة المرسمة

وجد فرق بالترسيم بلغ (704) الف دينار وفرق بالرسم الضريبي بلغ (341)الف دينار.مما

سبب هدرا واضحاً في المال العام”.

وأشارت

الى “إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق الرطبة لإتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة بحق المقصرين ولجنة الكشف في المخالفة المتحققة”.

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