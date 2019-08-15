مقتل فلسطيني وإصابة آخريْن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

2019/08/15 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

استشهد

فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الخميس، برصاص شرطة الاحتلال خلال عملية

طعن ضابط إسرائيلي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت

وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين، أحدهما بحالة متوسطة في

الفخذ، والآخر لم تحدد طبيعة إصابته حتى الآن.

وذكرت

قناة ”كان“ الإسرائيلية أن شرطيًا إسرائيليًا أصيب بجروح متوسطة خلال عملية طعن،

قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس، وجرى نقله لأحد مشافي القدس

لتلقي العلاج.

وفي

السياق نفسه، أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى وطردت المصلين، وفرضت

طوقًا أمنيًا على الصلاة فيه، فيما دعا فلسطينيون للصلاة أمام أبوابه المغلقة في

مدينة القدس المحتلة.

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