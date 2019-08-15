بالوثائق.. التعليم تصدر توجيها بخصوص معدلات القبول للدراسة خارج العراق

2019/08/15 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قراراً جديداً يخص طلبة السادس العلمي الأحيائي والتطبيقي للدراسة خارج العراق والذي ينص على ما يلي:تقليل معدل السادس العلمي الاحيائي المطلوب من قبل وزارة التعليم العالي ٧٥ بدلاً من ٨٠ لغرض دراسة كليات المجموعة الطبية طب عام - طب الاسنان – الصيدلة خارج العراق ومن ضمن اي جامعة من جامعات النفقة الخاصة.

تقليل معدل السادس العلمي الفرع التطبيقي ٨٠ بدلاً من ٨٥ لغرض دراسة كليات المجموعة الطبية طب عام - طب الاسنان – الصيدلة خارج العراق ومن ضمن اي جامعة من جامعات النفقة الخاصة.

فتح ملف دراسي لأي معدل كان ولكل فرع شرط أن يكون قبول من أحد جامعات ضمن دليل شنغهاي تحديد اول ٥٠٠ جامعة.انتهى/ ف

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