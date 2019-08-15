“بناء دولة الانسان “عنوان رسالة المرجع اليعقوبي لعلماء مركز الضياء القرآني في كونكو جان كيتيا غامبيا

2019/08/15 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع اليعقوبي سماحة الشيخ حسام البيجاوي مكتب المدير العام لمركز الضياء القرآني في كونكو جان كيتيا،حاملاً في جعبته وصايا المرجع وتأكيده على ضرورة استنطاق القرآن والعمل بما فيه من قواعد السلام والاهتمام بصناعة وبناء دولة الانسان.وقد التقى الشيخ البيجاوي بإمام مسجد الرضوان وخطيبه الشيخ علي انغيت وهو أول المستبصرين في غامبيا الذي …

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