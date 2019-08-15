شرطة كربلاء تصدر بياناً بشأن عمليات تخريب رافقت مباراة العراق والبحرين وتتحدث عن “كارثة” انسانية

2019/08/15 | 21:12

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بانتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابا في العقد الثاني من عمره غرق اثناء السباحة في نهر ديالى قرب ناحية جلولاء (7

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق في سوق شعبي شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً نشب في سوق 4000 الواقع بمنطقة الشعب شمال شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر ان &q

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مكافحة مخدرات شرطة واسط القت القبض على متهمين من متاجري ومتعاطي الحبوب المخدرة والم

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