2019/08/15 | 21:19

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بالفيديو..



عملية طعن نفذها فلسطينيان في القدس المحتلة قبل قليل

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، برصاص شرطة الكيان الصهيوني، اثناء

تنفيذهما عملية طعن أحد أفراد شرطة الكيان.وأغلقت شرطة الاحتلال بوابات المسجد الأقصى المبارك، وقالت: إن الحادث

جرى بالقرب من باب السلسلة.وزعمت مصادر إعلامية عبرية ، إن أحد عناصر الشرطة أصيب بجراح ما بين

طفيفة إلى متوسطة بعد تعرضه لعملية طعن في البلدة القديمة من

القدس.من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن شرطة الاحتلال تمنع الطواقم

الطبية من الوصول لشابين آخرين أصيبا في المكان.وأفادت المصادر، أن المصاب الذي تم نقله عبر الهلال الأحمر هو أحد

حراس المسجد الأقصى.هذا وطلبت شرطة الاحتلال من المصلين الخروج من المسجد الأقصى المبارك.

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