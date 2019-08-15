2019/08/15 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

96 مستوطنًا يقتحمون الأقصى برفقة وزير في الكيان

اقتحم 96 مستوطنًا، باحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير

الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل.وأفاد شهود عيان أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق

المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.وأضاف الشهود: إن اقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة

قوات كبيرة من شرطة الاحتلال.شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بين

صفوف الشبان في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.هذا وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت منازل في أحياء القدس،

واعتقلت شبان مقدسيين عرف منهم:أحمد الشاويش، عرين الزعانين، عوض السلايمة، وأمين سر حركة فتح بقرية

العيسوية ياسر درويش.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف ليلة أمس ثلاثة شبان من

قرية العيسوية، بعد مداهمة منازلهم.

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