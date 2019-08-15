بالصور.. حبة طماطم وزنها كيلوغرام!

2019/08/15 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} في قضاء سوران شمال اربيل انتشرت صور لحبة طماطم يصل وزنها الى كيلو غرام.

والصور ادناه توضح حجم هذه الحبة وتاشير الميزان الى وزنها.

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