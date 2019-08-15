نتنياهو يفسر سبب منع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

2019/08/15 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهدف من وراء منع العضوين الديمقراطيتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل، هو منعهما من إلحاق أضرار بالبلاد.وقال نتنياهو في بيان له، اليوم الخميس، إنه “لا توجد أي دولة في العالم تحترم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي أكثر من إسرائيل”.وأشار نتنياهو إلى أن “نائبتي الكونغرس طليب وعمر

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