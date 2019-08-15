أم لثمانية أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثالث في المغرب

2019/08/15 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أقدمت امرأة مغربية في عقدها الخامس على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لإحدى البنايات السكنية، بحي “السكنى والتعمير” بمدينة تطوان.وبحسب مصادر مطلعة، فإن “المنتحرة، أم لثمانية أبناء، كانت تعاني من اضطرابات نفسية قبل أن تنهي حياتها بهذه الطريقة المروعة”.وباشرت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث وفتح تحقيق على الفور

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