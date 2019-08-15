2019/08/15 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية انعام الخزاعي رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وزج الكفاءات الاقتصادية فيها ، مشترطةً على أن تكون خارج نطاق المحاصصة الحزبية.وقالت الخزاعي في بيان” انه لا يخفى على ذوي التخصص الاقتصادي والمالي إن العراق قد خسر خلال السنوات الماضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الكشف عن فقدان 36 مليار دولار … الخزاعي تدعو إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وزج الكفاءات فيها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الكشف عن فقدان 36 مليار دولار … الخزاعي تدعو إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وزج الكفاءات فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).