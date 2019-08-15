2019/08/15 | 21:22

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العهد نيوز – بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن انخفاض متوقع بدرجات الحرارة خلال الايام القادمة.

وقال عطية على صفحتة فيسبوك، وتابعته "العهد نيوز"، اليوم الخميس،

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