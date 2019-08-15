يوليو 2019 .. الأكثر حرّا منذ بدء التسجيل

2019/08/15 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اصبح يوليو 2019 الشهر الأكثر حرا الذي تمّ تسجيله حتى الآن في العالم، وفقا لما أعلنت الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، الخميس،

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