2019/08/15 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قراراً جديداً يخص طلبة السادس العلمي {الأحيائي و التطبيقي } للدراسة خارج العراق و الذي ينص على ما يلي : تقليل معدل السادس العلمي {الاحيائي } المطلوب من قبل وزارة التعليم العالي { ٧٥ بدلاً من ٨٠} لغرض دراسة كليات المجموعة الطبية { طب عام – طب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تصدر توجيها بخصوص معدلات القبول للدراسة خارج العراق النعيم نيوز.

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