2019/08/15 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امير الكويت الشيخ صباح الأحمد‬⁩ الصباح يبعث برقيتي تهنئة إلى الرئيس د.برهم صالح و رئيس الوزراء‬⁩ د.عادل عبدالمهدي لنجاح العراق بتنظيم بطولة غرب اسيا

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