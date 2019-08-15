محمود يوسف بكير - ماذا يريد سفاح السودان الجديد

2019/08/15 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير كان واضحا منذ بداية المفاوضات في السودان بين المجلس العسكري ووفد المدنيين من جبهة الحرية والتغيير أن الأول دخل العملية التفاوضية لغرض محدد وهو إعادة الاستقرار للسودان وليس لتحقيق مطالب الثوار العادلة ونقل الحكم للمدنيين.ولكن ما لم يدركه المجلس العسكري هو أن ما ينشده من استقرار سوف يكون هشا للغاية فالاستقرار الدائم لا يقوم إلا على العدل.وفي هذا نتسآل دائما هل يمكن أن يعقد ذوو النيات الطيبة......

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