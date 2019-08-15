المنافذ الحدودية: ضبط 3 موظفين متلبسين بالرشوة بميناء ام قصر في البصرة

2019/08/15 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بالرشوة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

وأشارت الهيئة في بيان، انها تمكنت وبالتعاون مع هيئة نزاهة البصرة، ممثلة بدائرة تحقيقات المحافظة، وبعد متابعة وتحر، واستنادا الى قرار قاضي التحقيق، ومن خلال تنفيذ واجب مشترك، من ضبط ثلاثة موظفين، تابعين للشركة العامة للموانئ بوزارة النقل، متلبسين بتلقي الرشوة، مشيرة الى إحالة المتهمين الى الجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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