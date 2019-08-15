تقرير: العراق فقد 36 مليار دولار خلال 6 سنوات اثر عدم الاستقرار

2019/08/15 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغدادأعلنت منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة، فقدان العراق 36 مليار دولار خلال الست سنوات التي مضت.

وذكر تقرير للمنظمة تابعته “كلكامش برس”، أن “العراق فقد نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والحرب الدائرة مع تنظيم داعش وبقية العناصر الإرهابية”.

وأشار التقرير إلى أن “العراق فقد العام الماضى 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017”.

وأضاف أن “العراق فقد أيضا نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015″، مشيرًا إلى أن “عام 2014 الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة، حيث فقد العراق نحو 10.176 مليار دولار فيما فقد 2.335 مليار دولار عام 2013”.

وتابع التقرير أن “الاقتصاد العراقي تراجع بشكل حاد طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة”.

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