2019/08/15 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC دخل طاقم التحكيم المكوّن من 3 سيدات التاريخ، الأربعاء، عندما أدار مباراة كرة قدم أوروبية كبرى للرجال للمرة الأولى، إلا أن التجربة التي نجحت إجمالا لم تسلم من بعض الملاحظات.وقادت الفرنسية ستيفاني فرابارت مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشلسي الإنجليزيين، بمساعدة الإيطالية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل، بشكل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 حكمات إلى تاريخ كرة القدم..أداء “بطولي” وخطأ وحيد المركز الخبري الوطني.

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