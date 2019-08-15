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الداخلية تعلن ضبط وكر لـ'داعش' في كركوك


الداخلية تعلن ضبط وكر لـ'داعش' في كركوك
2019/08/15 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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