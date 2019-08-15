“انصار الله” يعلنون إطلاق سبعة صواريخ على تجمعات للجيش السعودي

2019/08/15 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن مصدر عسكري بجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الخميس، عن إطلاق 7 صواريخ “زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة الغربية بعسير جنوب السعودية.وقالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله”، نقلا عن المصدر العسكري، إنه: “قتل وجرح أعداد كبيرة من أفراد الجيش السعودي إثر الضربات الصاروخية”.ونقل المركز الإعلامي […]

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