ضبط وكر لداعش بداخله عبوات وملابس عسكرية في كركوك

2019/08/15 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط وكر لداعش بداخله عبوات “قمعية” وملابس عسكرية في كركوك

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