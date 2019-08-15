2019/08/15 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تصدر من الأردن والإمارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. اليابان تبدأ بإصدار تأشيرات الدخول للعراقيين من بغداد وأربيل ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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