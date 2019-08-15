السامرائي: العراق أحوج ما يكون لتوحيد المواقف وتصحيح مسار البلاد

2019/08/15 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الخميس، إلى توحيد الجهود والمواقف بين جميع الأحزاب السياسية الفاعلة وتمتين العلاقة بينها وتعميق الحوار للاتفاق على رؤية مشتركة تنتشل البلاد من الوضع المتردي الذي تعيشه وتجنبها تداعيات الصراعات التي تشهدها المنطقة والعمل الجاد لتصحيح مسار العملية السياسية بما يجعلها قادرة على النجاح في خدمة الوطن وتحقيق الإنجازات التي يطمح لها المواطن.

وقال السامرائي في رسالة تهنئة بعثها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسه الثالثة والسبعين، إننا "في الوقت الذي نهنئ فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بذكرى تأسيسه ونشيد بنضاله الطويل ضد الظلم، نؤكد أن العراق أحوج ما يكون لتوحيد المواقف والرؤى بين الأحزاب السياسية الفاعلة، ونبذ خلافات الماضي وفتح صفحة جديدة عنونها الحفاظ على وحدة البلاد والتفاهم العميق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لما فيه خير جميع مكونات الشعب العراقي ورفع الظلم عن جميع شرائح المجتمع وأن يكون للحزب الديمقراطي دور فاعل في ذلك باعتبار أنه يمتلك تاريخاً نضالياً زاخراً بالدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم وإنسانيتهم".

وأعرب السامرائي عن "تمنياته للحزب الديمقراطي بالنجاح في تحقيق مصالح جمهوره وبما ينسجم مع التوجهات والمصالح الوطنية العليا".

بغداد اليوم - ديالى

اتهم اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، اليوم الخميس، أميركا بالوقوف وراء اغلاق حدودي مع إيران.

وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع إيرا

بغداد اليوم - بغداد

دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إعادة هيكلة هيأة الاستثمار وزج الكفاءات الاقتصادية فيها.

وقالت الخزعل

بغداد اليوم – بغداد

رجحت النائب عن محافظة نينوى بسمة بسيم، اليوم الخميس، بان تكون قد تعرضت لاستهدف بالسحر او العين الحاسدة على حد تعبيرها.

وكتبت بسيم في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، انه" اللي يقول نواب نينوى

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