هذا ما تفكر به هواوي للعام 2030

2019/08/15 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..رغم المشاكل التي تلاحق عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي بسبب تكنولوجيا G5 أو شبكات الجيل الخامس التي لا يزال يفصلها عن التداول عام أو عامان، بدأت الشركة تتطلع إلى بناء الجيل القادم من شبكة الإنترنت.يقول موقع “ذا لوجيك” المتخصص، إن هواوي تجري بحوثا حول شبكات الجيل السادس G6 في مركزها للبحث والتطوير في […]

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