ميسي يغيب عن المواجهة الافتتاحية أمام بيلباو

2019/08/15 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد مدرب برشلونة ارنستو بالبيردي، إنه لن يخاطر بالدفع بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير الجاهز بدنيا في أولى مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد أمام اتليتيك بيلباو “الجمعة” واستمر في موقفه الرافض للتعليق على مسألة إعادة ضم نيمار من باريس سان جيرمان.وتعرض القائد ميسي هداف برشلونة […]

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