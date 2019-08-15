2019/08/15 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق آخر داخل معسكر صقر في بغداد مساء اليوم الخميس.وذكر مصدر، إن “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث من أجل المباشرة بعمليات إخماد الحريق الذي نشب داخل معسكر صقر في منطقة عويريج بالدورة”.وأضاف أن الحريق نشب اثناء تنظيف المكان من مخلفات التفجير الذي حصل في الأيام السابقة”.وبين ان فرقتين من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نشوب حريق آخر داخل معسكر صقر في بغداد النعيم نيوز.

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