2019/08/15 | 22:21

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بالصور..



اندلاع حريق بمحال تجارية داخل سوق شمالي بغداد

اندلع حريق بمحال تجارية ضمن سوق 4000 بمنطقة الشعب في بغداد.

واخمدت فرق الدفاع المدني الحريق حيث توضح الصور الاضرار المادية

التي تعرض لها السوق.

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