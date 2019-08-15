بسبب تماس كهربائي.. احتراق خمسة مخيمات في دهوك

2019/08/15 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، باحتراق خمسة مخيمات في محافظة دهوك.

وذكر المصدر ، إن "حريق اندلع في خمسة مخيمات في محافظة دهوك"، مشيرا

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