كربلاء تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوت وتصدر الفائض

2019/08/15 | 22:24

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كشفت مديرية الزراعة في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن تحقيق المحافظة للاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضروات مدة 7 اشهر من السنة مع تصدير

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