2019/08/15 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إيدن هازارد المنضم حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، اشترى منزلا جديدا ضخما في العاصمة بمقابل ضخم.وقالت صحيفة “ماركا” إن نجم تشلسي الإنجليزي السابق، دفع 11 مليون يورو لشراء منزله الجديد، الذي كان يملكه سابقا المطرب أليخاندرو سانز.ويقع منزل صانع الألعاب الجديد في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هازارد يشتري “البيت الأسود” في مدريد المركز الخبري الوطني.

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