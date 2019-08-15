غارديان: لندن تتسلم تقريرا يحمل التحالف العربي مسؤولية التستر على استهداف اليمنيين

2019/08/15 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تسلمت الحكومة البريطانية تقريرا مفصلا من منظمة حقوقية يتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمحاولة التستر على غارات مخالفة للقانون طالت المدنيين في اليمن.وأفادت صحيفة “غارديان” اليوم الخميس بأن التقرير المؤلف من 288 صفحة والذي تسلمته وزيرة التجارة الدولية ليز تروس، ولجنة الرقابة على تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني

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