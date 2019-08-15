صحة أربيل: تسجيل أكثر من 100 حالة سقوط من المرتفعات الجبلية خلال العيد

2019/08/15 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير صحة المحافظة، فاخر هركي، في تصريح صحفي، إن "المراكز الصحية والمستشفيات سجلت تقريبا 39 إصابة جراء الحوادث المرورية من دون وقوع وفيات بين الضحايا".وأشار إلى أن "نسبة كبيرة من أعداد السائحين توجهت إلى المرتفعات الجبلية خلال أيام العيد، رغم ارتفاع درجات الحرارة"، مبينا أنه جرى نقل 111 سائحا إلى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب سقوطهم من المرتفعات.وأشار هركي إلى أن نسبة الإصابات بحوادث الحرائق خلال فترة العيد ارتفعت عن العام الماضي، إذ سجلت 153 حالة حروق ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل.وأكد المسؤول الكردي أنه جرى تسجيل 300 حالة تسمم بالأطعمة والإصابة بالإسهال والتقيؤ جراء ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن المراكز الصحية أجرت 266 تدخلا جراحيا في قضاء سوران وشقلاوة والمناطق المحيطة بهما.

انتهى.ص.هـ.ح.

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