مسؤول صحي يعترف بتزايد عمليات الإجهاض السري في ايران

2019/08/15 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف رئيس جمعية علم الأجنة في ايران محمد مهدي آخوندي، بوجود زيادة كبيرة في حالات الإجهاض السري في بلاده.

وأوضح آخوندي في تصريح، ان الف جنين يقتل يوميا في ايران، عبر حالات الإجهاض السري، فيما تتم عشر حالات فقط من تلك العمليات بشكل قانوني، في إشارة منه الى إحصاءات سابقة، صدرت عن مساعد وزير الصحة الإيراني محمد باقر لاريجاني، بشأن اجراء ما بين ثلاثمئة الف الى خمسمئة الف عملية اجهاض غير قانونية، في العام الفين وسبعة عشر.

وأضاف آخوندي، انه اطلع على إحصاءات تشير الى اجراء نحو سبعمئة الف حالة إجهاض سنويًا، لافتا الى انه يتوقع ان تكون الاعداد أكبر من ذلك في الوقت الحاضر.

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